В Германию прибыла военная техника США для баз НАТО в Польше и Литве

В порту Бремергафена разгружают десятки вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk.

Вслед за танками США перебросили в Европу боевые вертолеты

В Германию прибыли 94 вертолета и несколько грузовиков с базы Форт Драм в американском штате Нью-Йорк, которые направят на авиабазыв Литве, Польше и Румынии. Переброска техники осуществляется в рамках операции расширения НАТО на восток Atlantic Resolve.

Разгрузка военной техники, в том числе вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk, началась в порту Бремергафена в воскресенье, 12 февраля. Сперва ее отправят на базу Иллесгайм в Баварии, сообщает Deutsche Welle.

На базы НАТО в Румынии и Литву отправят по пять вертолетов и по 50 военнослужащих армии США.

Напомним, 6 января в Бремерхафен прибыла техника третьей бронетанковой бригадной боевой группы четвертой пехотной дивизии армии США, что стало ответом на беспокойство европейских союзников США по НАТО в связи с агрессивным курсом России после аннексии Крыма.

О планах США разместить в Восточной Европе дополнительную, третью бронетанковую бригаду, стало известно в марте прошлого года. Около 4,2 тысяч военнослужащих разместятся в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии на ротационной основе. США перебросили в ЕС 87 основных боевых танков M1A1 "Абрамс", 20 САУ "Паладин" и 136 БМП "Бредли".