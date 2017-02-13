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В Германию прибыла военная техника США для баз НАТО в Польше и Литве

13 февраля в 00:15

В порту Бремергафена разгружают десятки вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk.

Black Hawk
Вслед за танками США перебросили в Европу боевые вертолеты
В Германию прибыли 94 вертолета и несколько грузовиков с базы Форт Драм в американском штате Нью-Йорк, которые направят на авиабазы НАТО в Литве, Польше и Румынии. Переброска техники осуществляется  в рамках операции расширения НАТО на восток Atlantic Resolve.

Разгрузка военной техники, в том числе вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk, началась в порту Бремергафена в воскресенье, 12 февраля. Сперва ее отправят на базу Иллесгайм в Баварии, сообщает Deutsche Welle.

На базы НАТО в Румынии и Литву отправят по пять вертолетов и по 50 военнослужащих армии США.

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Напомним,  6 января в Бремерхафен прибыла техника третьей бронетанковой бригадной боевой группы четвертой пехотной дивизии армии США, что стало ответом на беспокойство европейских союзников США по НАТО в связи с агрессивным курсом России после аннексии Крыма. 

О планах США разместить в Восточной Европе дополнительную, третью бронетанковую бригаду, стало известно в марте прошлого года. Около 4,2 тысяч военнослужащих разместятся в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии на ротационной основе. США перебросили в ЕС 87 основных боевых танков M1A1 "Абрамс", 20 САУ "Паладин" и 136 БМП "Бредли". 

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги НАТО США ЕС ФРГ Польша Литва Румыния
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