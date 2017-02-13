В Германию прибыла военная техника США для баз НАТО в Польше и Литве

В порту Бремергафена разгружают десятки вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk.
Разгрузка военной техники, в том числе вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk, началась в порту Бремергафена в воскресенье, 12 февраля. Сперва ее отправят на базу Иллесгайм в Баварии, сообщает Deutsche Welle.
На базы НАТО в Румынии и Литву отправят по пять вертолетов и по 50 военнослужащих армии США.
Напомним, 6 января в Бремерхафен прибыла техника третьей бронетанковой бригадной боевой группы четвертой пехотной дивизии армии США, что стало ответом на беспокойство европейских союзников США по НАТО в связи с агрессивным курсом России после аннексии Крыма.
О планах США разместить в Восточной Европе дополнительную, третью бронетанковую бригаду, стало известно в марте прошлого года. Около 4,2 тысяч военнослужащих разместятся в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии на ротационной основе. США перебросили в ЕС 87 основных боевых танков M1A1 "Абрамс", 20 САУ "Паладин" и 136 БМП "Бредли".Deutsche Welle (Українська редакція)