В Германию прибыла военная техника для бронетанковой бригады США в Польше

Среди доставленного в Европу военного имущества США – танки "Абрамс", САУ "Палладин" и БМП "Бредли".
Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, из Германии боевые машины по железнодорожным путям отправят в Польшу. По информации Бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов, общая длинна которых составит 14 километров.
Первую партию техники выгружают с транспортного судна под названием "Resolve" ("Решимость"), которое пришвартовалось в Бремерхафене еще 4 января. Еще два судна - Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость"), должны прибыть в немецкие порты до 8 января.
Отмечается, что большую часть американских военнослужащих данной бригадной группы (более 4 тысяч человек), доставят в Польшу самолетами.
Как сообщает агентство Reuters, среди прибывшей в Европу техники – 87 основных боевых танков M1A1 "Абрамс", 20 САУ "Палладин" и 136 БМП "Бредли".