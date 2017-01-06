В Германию прибыла военная техника для бронетанковой бригады США в Польше

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Среди доставленного в Европу военного имущества США – танки "Абрамс", САУ "Палладин" и БМП "Бредли".

apt. John Farmer, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav

В порту немецкого города Бремерхафен началась выгрузка военной техники третьей бронетанковой бригадной боевой группы четвертой пехотной дивизии ВС США, которая перебрасывается в Восточную Европу в рамках мер по сдерживанию

Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, из Германии боевые машины по железнодорожным путям отправят в Польшу. По информации Бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов, общая длинна которых составит 14 километров.

Первую партию техники выгружают с транспортного судна под названием "Resolve" ("Решимость"), которое пришвартовалось в Бремерхафене еще 4 января. Еще два судна - Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость"), должны прибыть в немецкие порты до 8 января.

Отмечается, что большую часть американских военнослужащих данной бригадной группы (более 4 тысяч человек), доставят в Польшу самолетами.

Как сообщает агентство Reuters, среди прибывшей в Европу техники – 87 основных боевых танков M1A1 "Абрамс", 20 САУ "Палладин" и 136 БМП "Бредли".