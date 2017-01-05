В Германии задержали знакомого берлинского террориста - СМИ

Задержанный мужчина знал Амри с 2015 года и ужинал вместе с ним в день теракта.

Задержанный мужчина знал Амри и ужинал с ним в вечер совершения теракта

Немецкие правоохранители задержали в Берлине тунисца, который был знаком с подозреваемым в совершении теракта 19 декабря. Задержанный мужчина ужинал с Амри накануне теракта, сообщает ВВС

Следователи считают, что 26-ти летний А. Билель принимал участие в планировании теракта или, по крайней мере, знал о планах Амри.

Спикер федеральной прокуратуры Германии Фрок Коехлер рассказала о том, что задержанный знал Аниса Амри с конца 2015 года, и что во время совместного ужина в ресторане накануне теракта между ними произошло "очень бурное обсуждение". По словам Коехлер, дом Билеля обыскали, вся коммуникационная аппаратура изъята на экспертизу.

Правоохранители также считают бывшего соседа Амри потенциальным свидетелем. Тунисец дважды пытался связаться с ним 19 декабря, хотя точных данных о том, состоялся ли разговор, нет.

В настоящее время немецкие правоохранители заявляют о том, что именно 24-летний Анис Амри является тем самым террористом, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20:00 по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

23 декабря в Милане подозреваемый Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими. Экспертиза установила, что оружие, которым тунисец отстреливался от итальянской полиции, ранее использовалось им для убийства водителя грузовика в Берлине.