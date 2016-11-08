В Германии задержали вероятного главаря немецкой ячейки ИГ

Операцию по задержанию исламистов готовили на протяжении нескольких месяцев.

Немецкие правоохранители сообщили о поимке опасного террориста glavnoe.ua

Сотрудники немецких спецслужб провели успешную операцию по задержанию пяти лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией "".

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, подозреваемых схватили в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия. По данным немецких правоохранителей, один из задержанных – 32-летний уроженец Ирака Абу Вала, является руководителем сети исламистов ИГ, действующей в Германии.

Задержанных лиц подозревают в участии в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований ИГ. Отмечается, что операция по их задержанию готовилась на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, в августе германские правоохранители задержали сирийца, которого подозревают в подготовке теракта в день открытия футбольного чемпионата Бундеслиги. Задержанный также представлял "Исламское государство".

В конце июля мигрант из Сирии устроил взрыв в ресторане города Ансбах в Германии. 12 человек были ранены, сам преступник погиб.