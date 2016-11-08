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В Германии задержали вероятного главаря немецкой ячейки ИГ

8 ноября в 14:18

Операцию по задержанию исламистов готовили на протяжении нескольких месяцев.

Полиция Германии
Немецкие правоохранители сообщили о поимке опасного террориста
glavnoe.ua
Сотрудники немецких спецслужб провели успешную операцию по задержанию пяти лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство".

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, подозреваемых схватили в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия. По данным немецких правоохранителей, один из задержанных – 32-летний уроженец Ирака Абу Вала, является руководителем сети исламистов ИГ, действующей в Германии.

Задержанных лиц подозревают в участии в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований ИГ. Отмечается, что операция по их задержанию готовилась на протяжении нескольких месяцев.

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Напомним, в августе германские правоохранители задержали сирийца, которого подозревают в подготовке теракта в день открытия футбольного чемпионата Бундеслиги.  Задержанный также представлял "Исламское государство".

В конце июля мигрант из Сирии устроил взрыв в ресторане города Ансбах в Германии.  12 человек были ранены, сам преступник погиб. 

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Германия задержанный Сирия
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