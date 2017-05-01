Топ Новости
<
>

В Германии задержали швейцарца по подозрению в шпионаже

1 мая в 02:44

Власти Германии более 10 лет борются с налоговыми уклонистами, скупая базы данных швейцарских банков.

Полиция Германии
Швейцарская разведка противостоит немецким налоговых органам
glavnoe.ua
Немецкая полиция задержала во Франкфурте-на-Майне гражданина Швейцарии Даниэля М., которого подозревают в осуществлении шпионской деятельности, передает Deutsche Welle.

По данным следствия, 54-летнеий швейцарец занимался шпионажем на территории ФРГ с 2012 года. В круг его задач входило получение информации в финансовом и банковском секторах. Его отправили в Германию после того, как немецкие налоговые органы стали нелегально скупать базы данных швейцарских банков с информацией о клиентах из ФРГ.

Судя по всему, швейцарец также занимался идентификацией немецких налоговиков, занимающихся скупкой баз данных.

Читайте также: Россия усилила кибершпионаж в Германии – глава немецкой разведки

Как известно, налоговые органы Германии начали платить за финансовую информацию о неплательщиках с 2006 года.  На покупку данных о немецких клиентах швейцарских банков UBS, Credit Suisse и Julius Bär были потрачены миллионы евро. Благодаря этому в бюджет вернули миллиарды евро.

Дейтсвия немецкой стороны спровоцировали дипломатический конфликт между Германией и Швейцарией. Швейцарские власти даже выдали ордера на арест нескольких немецких налоговиков.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция) , Deutsches Architekturmuseum ,
Читайте также
Тэги Германия Швейцария банки налоги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...