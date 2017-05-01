В Германии задержали швейцарца по подозрению в шпионаже

Власти Германии более 10 лет борются с налоговыми уклонистами, скупая базы данных швейцарских банков.
По данным следствия, 54-летнеий швейцарец занимался шпионажем на территории ФРГ с 2012 года. В круг его задач входило получение информации в финансовом и банковском секторах. Его отправили в Германию после того, как немецкие налоговые органы стали нелегально скупать базы данных швейцарских банков с информацией о клиентах из ФРГ.
Судя по всему, швейцарец также занимался идентификацией немецких налоговиков, занимающихся скупкой баз данных.
Как известно, налоговые органы Германии начали платить за финансовую информацию о неплательщиках с 2006 года. На покупку данных о немецких клиентах швейцарских банков UBS, Credit Suisse и Julius Bär были потрачены миллионы евро. Благодаря этому в бюджет вернули миллиарды евро.
Дейтсвия немецкой стороны спровоцировали дипломатический конфликт между Германией и Швейцарией. Швейцарские власти даже выдали ордера на арест нескольких немецких налоговиков.Deutsche Welle (Русская редакция) , Deutsches Architekturmuseum ,