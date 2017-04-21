В Германии задержали россиянина по подозрению в организации взрывов в Дортмунде

Подозреваемый имеет российское и немецкое гражданство.

В деле по нападению на «Боруссию» задержали россиянина

Правоохранители Германии сообщили о задержании 28-летнего гражданина России и Германии, которого подозревают в организациифутбольной команды "Боруссия" в Дортмунде. Мужчину обвиняют в попытке убийства, организации взрыва и тяжелых телесных повреждениях, пишет AP

Отмечается, что подозреваемый Сергей В. не являлся экстремистом и ранее не обвинялся в подобной деятельности.

11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.

Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".

В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан.