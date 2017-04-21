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В Германии задержали россиянина по подозрению в организации взрывов в Дортмунде

21 апреля в 09:29

Подозреваемый имеет российское и немецкое гражданство.

автобус Дортмунд
В деле по нападению на «Боруссию» задержали россиянина
Правоохранители Германии сообщили о задержании 28-летнего гражданина России и Германии, которого подозревают в организации взрывов рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия" в Дортмунде. Мужчину обвиняют в попытке убийства, организации взрыва и тяжелых телесных повреждениях, пишет AP.

Отмечается, что подозреваемый Сергей В. не являлся экстремистом и ранее не обвинялся в подобной деятельности.  

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11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек. 

Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".  

В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв обвинение Германия подозреваемые
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