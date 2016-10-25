В Германии задержали 14 чеченцев - СМИ

Один из задержанных в Германии в ходе антитеррористической операции мужчина планировал присоединиться к ИГ.

Группа задержанныхзарегистрирована в качестве просителей убежища в Германии

В Германии в ходе антитеррористической операции были задержаны 14 граждан РФ - выходцев из Чечни , сообщили местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

В сообщениях отмечается, что задержанные - выходцы из Чечни.

"Группа (задержанных – ред.) зарегистрирована в качестве просителей убежища, статус которых находится на рассмотрении", - говорится в сообщениях. Речь идет об 11 мужчинах и трех женщинах.

Среди задержанных - 28-летний мужчина, который, планировал присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

С конца 2015 года прокуратура ФРГ проверяла сообщения о том, что мужчина готовил "серьезный насильственный диверсионный акт против государства", однако ему не удалось достичь поставленной цели.

13 других задержанных в возрасте от 21 до 31 года подозреваются в финансировании терроризма.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что в Германии опасаются роста количества радикальных исламистов из-за наплыва беженцев из Чечни. Число заявлений о предоставлении убежища из Российской Федерации уже резко возросло несколько лет назад. Немецкие органы безопасности следят за этой тенденцией, вызывающей беспокойство. Некоторые считают, что РФ для демонстрации своей власти снова открыла "чеченскую дверь". Другие выражают мнение, что эти данные свидетельствуют о том, что в лагеря для беженцев проникнут радикальные салафиты.

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Газета Rheinische Post писала, что джихадисты угрожают терактами в Германии. По словам представителя федеральной полиции в Кельне, меры безопасности значительно усилены.