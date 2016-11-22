В Германии за отрицание Холокоста приговорили к тюремному сроку 88-летнюю немку

Это не первый приговор 88-летней Урсулы Хафербек за отрицание Холокоста.

Жительница Германии Урсула Хафербек была приговорена к 2,5 годам тюремного заключения за отрицание Холокоста 112 Украина

Жительница Германии Урсула Хафербек была приговорена к 2,5 годам тюремного заключения за разжигание национальной розни и отрицание Холокоста

Судебный процесс над 88-летней Хафербек проходил в окружном суде Фердена (земля Нижняя Саксония). Обвиняемая заявила о намерении обжаловать приговор.

Хафербек неоднократно отрицала Холокост в материалах, опубликованных в газете "Голос рейха", издаваемой в Фердене. Хафербек также заявила, что лагерь Освенцим был не концентрационным, а трудовым, и людей там не истребляли в газовых камерах.

Ранее Урсулу Хафербек уже неоднократно приговаривали к различным тюремным срокам. В ноябре 2015 года гамбургский суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев тюрьмы. В сентябре и октябре 2016 года Хафербек была приговорена дополнительно к 8 и 11 месяцам тюремного заключения. Все судебные решения пока не вступили в силу.