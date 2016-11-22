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В Германии за отрицание Холокоста приговорили к тюремному сроку 88-летнюю немку

22 ноября в 08:30

Это не первый приговор 88-летней Урсулы Хафербек за отрицание Холокоста.

Германия
Жительница Германии Урсула Хафербек была приговорена к 2,5 годам тюремного заключения за отрицание Холокоста
112 Украина
Жительница Германии Урсула Хафербек была приговорена к 2,5 годам тюремного заключения за разжигание национальной розни и отрицание Холокоста

Судебный процесс над 88-летней Хафербек проходил в окружном суде Фердена (земля Нижняя Саксония). Обвиняемая заявила о намерении обжаловать приговор. 

Хафербек неоднократно отрицала Холокост в материалах, опубликованных в газете "Голос рейха", издаваемой в Фердене. Хафербек также заявила, что лагерь Освенцим был не концентрационным, а трудовым, и людей там не истребляли в газовых камерах. 

Ранее Урсулу Хафербек уже неоднократно приговаривали к различным тюремным срокам. В ноябре 2015 года гамбургский суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев тюрьмы. В сентябре и октябре 2016 года Хафербек была приговорена дополнительно к 8 и 11 месяцам тюремного заключения. Все судебные решения пока не вступили в силу.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги приговор суд Германия Освенцим Холокост
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