В Германии убежище попросили около 450 госслужащих Турции

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Дома их обвиняют в связях с Гюлленом, которого Эрдоган считает организатором прошлогодней попытки переворота.

Ряд турецких военных, дипломатов, судей и других чиновников попросили убежище в Германии. © European Council

Около 450 турецких дипломатов, офицеров, судей и других госслужащих, а также члены их семей попросили об убежище в Германии.

Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News, передает "Европейская правда". В Турции всех тех, кто просит Берлин о защите, обвиняют в связях с проповедником Фетхуллахом Гюлленом.

Издание сообщает, что некоторые военные, которые попросили убежище в Германии, проходили службу на военных базах НАТО в Бельгии. Также попросил об убежище бывший военных атташе, который работал в турецком посольстве в одной из стран Африки. Всего за все время об убежище в Германии попросили более 7 тысяч граждан Турции.

Недавно в Турции уволили с госслужбы почти 4 тысяч человек. Всех их подозревали в связях с Гюлленом. Среди тех, кто потеряли свои рабочие места - более тысячи бывших сотрудников министерства юстиции, а также более тысячи военнослужащих.