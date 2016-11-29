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В Германии требуют введения санкций против виновных в сирийских бомбардировках россиян

29 ноября в 12:27

Депутаты Бундестага добиваются введения новых санкций против Москвы.

авиация РФ
Немецкие политики требуют санкций для Москвы за бомбардировку Алеппо
rossiyanavsegda.r
Норберт Рёттген из Христианско-демократического союза (ХДС) и Франциска Брантнер из партии "Союз-90/Зеленые" в совместном обращении потребовали введения дополнительных санкций против России, войска которой, совместно с войсками сирийского президента Башара Асада, наносили авиаудары по восточной части Алеппо, сообщает Deutche Welle. Текст обращения был обнародован в понедельник, 28 ноября.

"ЕС должен наложить санкции как минимум на российских пособников этих зверств в Сирии. Не должно быть такого, чтобы ответственные за военные преступления летали в Мюнхен или Париж на рождественские распродажи, в то время как в Сирии умирают женщины и дети", - говорится в тексте обращения.

Немецкие политики признают – эффект от экономических санкций проявляется не сразу. Но данный вид санкций, по их мнению, достаточно эффективен.

"Путин должен его (эффект – ред.) учитывать, задумываясь о последствиях своих действий в Сирии", - отметили Рёттген и Брантнер.

На ноябрьской встрече в Берлине лидеры США и пяти европейских стран договорились о продлении западных санкций против России в связи с аннексией Крыма и поддержкой вооруженного конфликта на востоке Украины, но о санкциях за действия в Сирии речь не шла. Совместное заявление председателя комитета Бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена и главы парламентского подкомитета по гражданским методам предотвращения кризисов Франциски Брантнер появилось на фоне обсуждения руководством партий ХДС и "зеленых" перспектив создания  совместной правительственной коалиции в Бундестаге ФРГ после выборов 2017 года.

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Напомним, ранее колумнист The Washington Post Джош Роджин писал о том, что "неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо. 

В ноябре 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Россию и власти Сирии прекратить неизбирательные бомбардировки Алеппо и других сирийских городов.

В октябре 2016 года Совет национальной безопасности США потребовал от России и Ирана отказаться от военной поддержки сирийского режима и присоединиться к усилиям мировой общественности, направленной на запрет применения химического оружия.

В Белом доме назвали "отвратительными" действия РФ и Асада в Алеппо. США потребовали прекратить бомбардировки российской и сирийской авиацией больниц и объектов гражданской инфраструктуры. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Сирия санкции Россия Алеппо
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