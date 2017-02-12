В Германии стартовали выборы президента

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Фаворитом президентских гонок является Франк-Вальтер Штайнмайер, которого поддерживают представители сразу четырех партий, что может обеспечить ему более 900 голосов.

Бывший глава МИД Германии имеет все шансы на победу в президентской гонке photothek.net

В Германии в воскресенье, 12 февраля, 1260 человек членов Федерального собрания будут выбирать нового президента. Среди представителей собрания есть депутаты Бундестага и выборщики, которых командируют в Берлин парламенты федеральных земель.

Поэтому выбирать нового президента будут не только представители партий, которые представлены в Бундестаге. Партии, представленные в земельных парламентах, нередко делегируют в Федеральное собрание своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров.

В воскресенье открыть Федеральное собрание должен председатель Бундестага Норберт Ламмерт. После первого тура голосования, который продлится около двух часов, состоится подсчет голосов. Если один из кандидатов получит по меньшей мере 631 голос, то выборы на этом закончатся.

Эксперты уверены, что бывший министр иностранных дел и один из самых популярных политиков Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наберет необходимое количество голосов.

61-летнего Штайнмайера поддерживают Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Канцлер Германии Ангела Меркель считает Штайнмайера "правильным кандидатом в это время". Она также похвалила его "способность к компромиссу" и "знание мира".

Таким образом Штайнмайер может рассчитывать на более чем 900 голосов в Федеральном собрании. Кроме того, за него может проголосовать большинство из 147 членов Федерального собрания от "Союза 90/Зеленых". В "Свободной демократической партии" тоже объявили, что поддержат Штайнмайера.

От "Партии демократического социализма" конкуренцию Штайнмайеру составит кельнский ученый Кристоф Буттервеге (Christoph Butterwege). От баварской партии "Свободные избиратели" - популярный юрист, актер и телеведущий Александр Гольд (Alexander Hold). Правопопулистская "Альтернатива для Германии" выдвинула в качестве кандидата вице-председателя партии, 75-летнего Альбрехта Глазера (Albrecht Glaser). "Партия пиратов Германии" предложила в качестве кандидата Энгельберта Зоннеборна (Еngelbert Sonneborn).

Срок полномочий действующего федерального президента Йоахима Гаука (Joachim Gauck), который не захотел снова претендовать на пост главы государства, истекает 17 марта.

27 января стало известно о том, что Франк-Вальтер Штайнмайер покинул пост главы Министерства иностранных дел Германии. Соответствующее распоряжение утвердил президент Германии Йоахим Гаук. Глава МИД оставил службу, чтобы попробовать занять пост президента страны.