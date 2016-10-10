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В Германии решили компьютеризировать все школы страны

10 октября в 03:20

На реализацию программы понадобится пять лет и пять миллиардов евро.

it технологии компьютер информация
Во всех школах Германии установят компьютеры
blog.uni2biz.org
Правительство Германии намерено оборудовать компьютерами и  Wi-Fi все 40 тыс. школ в стране. На реализацию проекта понадобится 5 лет, рассказала министр образования Германии Йоганна Ванка в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает DW.

"Школьники должны иметь возможность учиться и работать с цифровыми технологиями", - сказала она.

Для реализации программы будет заключен "цифровой пакт" между федеральным правительством и федеральными землями, поскольку сфера образования подчиненна именно им. Внедрять компьютеризацию также будут федеральные земли, а правительство выделит на эти цели 5 млрд евро. Соответствующий пакт будет представлен в среду, 12 октября.

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Как сообщалось, Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее в средних школах страны. 

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Германия школа образование компьютер
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