В Германии решили компьютеризировать все школы страны

На реализацию программы понадобится пять лет и пять миллиардов евро.
"Школьники должны иметь возможность учиться и работать с цифровыми технологиями", - сказала она.
Для реализации программы будет заключен "цифровой пакт" между федеральным правительством и федеральными землями, поскольку сфера образования подчиненна именно им. Внедрять компьютеризацию также будут федеральные земли, а правительство выделит на эти цели 5 млрд евро. Соответствующий пакт будет представлен в среду, 12 октября.
Как сообщалось, Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее в средних школах страны.Deutsche Welle (Українська редакція)