В Германии проверяют новое письмо с угрозами теракта

Авторы записки взяли на себя ответственность за три взрыва в Дортмунде и угрожают терактом 22 апреля.
Авторы письма взяли на себя ответственность за совершение трех взрывов в Дортмунде и пригрозили новой атакой 22 апреля.
"Мы получили признательное письмо. Мы его изучаем", - сказала представитель генеральной прокуратуры Германии Фройке Келлер.
11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.
Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".
В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан.Интерфакс-Украина