В Германии проверяют новое письмо с угрозами теракта

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Авторы записки взяли на себя ответственность за три взрыва в Дортмунде и угрожают терактом 22 апреля.

Немецкая прокуратура проверяет сообщения с угрозами новых терактов 112 Украина

Прокуратура Германии приступила к проверкев стране, которое прислали в редакцию газеты Der Tagesspiegel.

Авторы письма взяли на себя ответственность за совершение трех взрывов в Дортмунде и пригрозили новой атакой 22 апреля.

"Мы получили признательное письмо. Мы его изучаем", - сказала представитель генеральной прокуратуры Германии Фройке Келлер.

11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.

Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".

В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан.