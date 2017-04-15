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В Германии проверяют новое письмо с угрозами теракта

15 апреля в 15:54

Авторы записки взяли на себя ответственность за три взрыва в Дортмунде и угрожают терактом 22 апреля.

Германия
Немецкая прокуратура проверяет сообщения с угрозами новых терактов
112 Украина
Прокуратура Германии приступила к проверке письма с угрозой новых взрывов в стране, которое прислали в редакцию газеты Der Tagesspiegel.

Авторы письма взяли на себя ответственность за совершение трех взрывов в Дортмунде и пригрозили новой атакой 22 апреля.

"Мы получили признательное письмо. Мы его изучаем", - сказала представитель генеральной прокуратуры Германии Фройке Келлер.

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11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек. 

Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".  

В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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