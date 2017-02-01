В Германии проходит масштабный антитеррористический рейд, полиция обыскала полсотни домов

Во время операции задержали одного человека.

В антитеррористической операции поучаствовало 1100 полицейских glavnoe.ua

Германии началась масштабная антитеррористическая операция при участии более 1100 сотрудников правоохранительных органов. Полиция обыскала 54 дома в Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе и Висбадене, арестован один человек, сообщает Zeit

Задержанный 36-летний тунисец подозревается в подготовке теракта, создании террористической группировки и наборе людей в террористическую организацию "Исламское государство". Кроме него, полиция расследует возможное участие в группировке еще 15 подозреваемых в возрасте от 16 до 46 лет.

Ранее полиция Берлина арестовала трех человек по подозрению в участии в террористической организации "Исламское государство".

Напомним, что, вследствие которого арестовали восемь человек. Рейд был связан с созданием экстремистской организации радикальными исламистами из бывшей Югославии.