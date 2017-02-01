В Германии проходит масштабный антитеррористический рейд, полиция обыскала полсотни домов

Во время операции задержали одного человека.
Задержанный 36-летний тунисец подозревается в подготовке теракта, создании террористической группировки и наборе людей в террористическую организацию "Исламское государство". Кроме него, полиция расследует возможное участие в группировке еще 15 подозреваемых в возрасте от 16 до 46 лет.
Ранее полиция Берлина арестовала трех человек по подозрению в участии в террористической организации "Исламское государство".в Австрии прошел большой антитеррористический рейд, вследствие которого арестовали восемь человек. Рейд был связан с созданием экстремистской организации радикальными исламистами из бывшей Югославии. ZN.UA