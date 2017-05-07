В Германии предложили взимать с Лондона плату за доступ к единому рынку ЕС – СМИ

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В министерстве финансов Германии подсчитали, что после Brexit Берлин будет вынужден дополнительно вносить в казну ЕС 4,5 млрд евро.

В Германии опасаются последствий Brexit 112 Украина

В правительствепредложили предоставить Великобритании доступ к единому европейскому рынку за определенную плату, пишет Reuters , ссылаясь на немецкие СМИ.

Указывается, что соответствующие предложения содержаться в отчете, подготовленном министерством финансов Германии. Согласно 35-страничному документу, посвященному возможным потерям Берлина в связи с Brexit, выход Британии из ЕС несет в себе риски серьезных экономических последствий, которые окажут влияние, кроме прочего, и на реальный сектор экономики.

В министерстве подсчитали, что после выходе Великобритании из ЕС Берлин будет вынужден дополнительно вносить в казну Евросоюза 4,5 млрд евро (5 млрд лолларов) в год. Чтобы смягчить потери, чиновники выдвинули идею взимать с Лондона плату за доступ к единому европейскому рынку.

Как указывается в немецких СМИ, по словам чиновников, подобный взнос в будущем должен использоваться для смягчения финансовых последствий Brexit.

В июне прошлого года в МВФ заявили, что в ожидании выхода Великобритании из Европейского союза возникает риск снижения экономических перспектив Германии, что свидетельствует о грядущем пересмотре в сторону понижения нынешнего прогноза ВВП страны.