Топ Новости
<
>

В Германии предложили лишать террористов гражданства

4 ноября в 08:06

Карательная мера будет направлена против воюющих на стороне террористов жителей Германии с двойным гражданством. 

террористы
Террористов хотя лишить немецкого гражданства
ZN.UA
Министерство внутренних дел Германии подготовило законопроект, в котором предложило лишать гражданства ФРГ тех, кто участвует в боевых действиях на стороне террористов вне Германии, сообщила в пятницу, 4 ноября газета Funke Mediengruppe, передает ТАСС. Законопроект направлен в первую очередь против немцев, которые являются также гражданами Сирии или Ирака и выезжают в эти страны для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

На данный момент немецким спеслужбам известно как минимум о 870 гражданах Германии, которые поехали воевать в арабские страны на стороне террористов.

Читайте также: Шеф контрразведки Германии раскрыл планы задержанного потенциального террориста

Согласно конституции Германии. лишить гражданства можно только тех, кто имеет два паспорта - немецкий и какой-либо еще. 

Ранее газета Rheinische Post писала, что джихадисты угрожают терактами в Германии.

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости