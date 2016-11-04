В Германии предложили лишать террористов гражданства

Карательная мера будет направлена против воюющих на стороне террористов жителей Германии с двойным гражданством.
Террористов хотя лишить немецкого гражданства
ZN.UA
Министерство внутренних дел Германии подготовило законопроект, в котором предложило лишать гражданства ФРГ тех, кто участвует в боевых действиях на стороне террористов
вне Германии, сообщила в пятницу, 4 ноября газета Funke Mediengruppe, передает ТАСС
. Законопроект направлен в первую очередь против немцев, которые являются также гражданами Сирии или Ирака и выезжают в эти страны для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.
На данный момент немецким спеслужбам известно как минимум о 870 гражданах Германии, которые поехали воевать в арабские страны на стороне террористов.
Согласно конституции Германии. лишить гражданства можно только тех, кто имеет два паспорта - немецкий и какой-либо еще.
Ранее газета Rheinische Post писала, что джихадисты угрожают терактами в Германии.
По материалам:
ТАСС