В Германии предложили лишать террористов гражданства

Карательная мера будет направлена против воюющих на стороне террористов жителей Германии с двойным гражданством.

Террористов хотя лишить немецкого гражданства ZN.UA

Министерство внутренних дел Германии подготовило законопроект, в котором предложило лишать гражданства ФРГ тех, кто участвует в боевых действиях на стороне террористов вне Германии, сообщила в пятницу, 4 ноября газета Funke Mediengruppe, передает ТАСС . Законопроект направлен в первую очередь против немцев, которые являются также гражданами Сирии или Ирака и выезжают в эти страны для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

На данный момент немецким спеслужбам известно как минимум о 870 гражданах Германии, которые поехали воевать в арабские страны на стороне террористов.

Согласно конституции Германии. лишить гражданства можно только тех, кто имеет два паспорта - немецкий и какой-либо еще.

Ранее газета Rheinische Post писала, что джихадисты угрожают терактами в Германии.