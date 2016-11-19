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В Германии построили новую "Берлинскую стену" против беженцев

19 ноября в 18:30

Протяженность стены — 100 метров.

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Центр содержания беженцев на 160 мест в городском районе Неуперлах Суд обнесен 4-метровой стеной
Агентство Анадолу

В Мюнхене построили стену вокруг центра содержания нелегальных беженцев, которая "закрывает" квартал с мигрантами от местных жителей.

Центр содержания беженцев на 160 мест в городском районе Неуперлах Суд обнесен четырехметровой стеной протяженностью в сто метров, передает "Агентство Анадолу"

Заместитель главы администрации Неуперлах Суд Гидо Бухольц заявил, что испугался при первом взгляде на стену.

"Это действительно очень глупая идея. Стена очень высокая", - отметил Бухольц.

Он также отметил, что местная администрация не поддерживает решение правительства федеральной земли Бавария.

Стену уже прозвали новой "Берлинской стеной". Мюнхенская стена на 40 сантиметров выше берлинского "аналога".

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Ранее сообщалось, что около 50 беженцев сбежали из центра депортации в центральной части Стамбула после того, как подожгли здание.

Ранее журналисты BBC в результате расследования выяснили, что сирийские дети-беженцы в Турции работают на заводах по изготовлению одежды для британского ритейлера Marks & Spencer, брендов Mango, Zara и интернет-магазина ASOS.

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги Стена беженцы Сирия
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