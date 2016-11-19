В Германии построили новую "Берлинскую стену" против беженцев

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Протяженность стены — 100 метров.

Центр содержания беженцев на 160 мест в городском районе Неуперлах Суд обнесен 4-метровой стеной Агентство Анадолу

В Мюнхене построили стену вокруг центра содержания нелегальных беженцев, которая "закрывает" квартал с мигрантами от местных жителей.

Центр содержания беженцев на 160 мест в городском районе Неуперлах Суд обнесен четырехметровой стеной протяженностью в сто метров, передает "Агентство Анадолу"

Заместитель главы администрации Неуперлах Суд Гидо Бухольц заявил, что испугался при первом взгляде на стену.

"Это действительно очень глупая идея. Стена очень высокая", - отметил Бухольц.

Он также отметил, что местная администрация не поддерживает решение правительства федеральной земли Бавария.

Стену уже прозвали новой "Берлинской стеной". Мюнхенская стена на 40 сантиметров выше берлинского "аналога".

Ранее сообщалось, что около 50 беженцев сбежали из центра депортации в центральной части Стамбула после того, как подожгли здание.

Ранее журналисты BBC в результате расследования выяснили, что сирийские дети-беженцы в Турции работают на заводах по изготовлению одежды для британского ритейлера Marks & Spencer, брендов Mango, Zara и интернет-магазина ASOS.