В Германии ожидают, что выводы относительно MH17 не повлияют на Минский процесс

В Берлине отчет следователей назвали "достоверным".
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комментарий пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии Мартина Шеффера. По его словам, результаты расследования "достоверные", а сама работа следователей была "серьезной и тщательной".
В то же время, он подчеркнул, что поскольку имена людей, которые непосредственно совершили преступление, до сих пор не установлены, то и расследование нельзя считать завершенным. Также Шеффер надеется, что результаты расследования по катастрофе рейса MH17 не повлияют на Минский процесс.
Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.
Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.Deutsche Welle (Українська редакція)