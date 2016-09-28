В Германии ожидают, что выводы относительно MH17 не повлияют на Минский процесс

В Берлине отчет следователей назвали "достоверным".

Берлин надеется, что выводы следователей относительно сбитого боевиками "Боинга" не повлияет не выполнение Минских соглашений. bellingcat.com

Правительство ФРГ считает публикацию выводов уголовного расследования, которое провела международная группа следователей относительно обстоятельств уничтожения малазийского лайнера "Боинг 777" в Донбассе, "большим шагом вперед".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комментарий пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии Мартина Шеффера. По его словам, результаты расследования "достоверные", а сама работа следователей была "серьезной и тщательной".

В то же время, он подчеркнул, что поскольку имена людей, которые непосредственно совершили преступление, до сих пор не установлены, то и расследование нельзя считать завершенным. Также Шеффер надеется, что результаты расследования по катастрофе рейса MH17 не повлияют на Минский процесс.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.