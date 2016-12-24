В Германии опознали всех жертв теракта на рождественской ярмарке в Берлине

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Погибли шестеро женщин и шестеро мужчин, треть жертв – иностранцы.

Полиция идентифицировала всех жертв теракта в Берлине Украинская правда

Опознаны все личности людей, которые погибли во время теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, сообщают в Twitter представители германского Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

"Комиссия BKA по идентификации завершила опознание 12 человек, погибших на площади Брайтшайдплац", - сказано в сообщении. Других подробностей в нем нет.

#IDKO des #BKA hat Identifizierung der 12 Todesopfer vom #Breitscheidplatz beendet.Wir gedenken der Opfer und trauern mit deren Angehörigen. — Bundeskriminalamt (@bka) 23 грудня 2016 р.

В то же время, как сообщает DW, информация о жертвах несколько противоречива. Так, ссылаясь на Spiegel Online, DW пишет, в числе погибших - шестеро женщин и шестеро мужчин. По данным издания, большинство - восемь из 12 - немцы. Четверо - иностранцы: гражданки Чехии, Италии и Израиля, а также поляк - 37-летний дальнобойщик Лукаш Урбан, который, как предполагается, до последнего старался предотвратить трагедию. Среди пострадавших - граждане Израиля, Венгрии, Финляндии и Ливана, а также подданные Великобритании и Испании, многие из которых в тяжелом состоянии. Однако ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал о том, что жертвой теракта стал гражданин Украины. По словам посла, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер выразил соболезнование своему украинскому коллеге Арсену Авакову в связи с гибелью в Берлине гражданина Украины.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал о том, среди погибших в результате теракта могут быть двое украинских граждан. Посольство Украины ожидало от властей Германии результатов ДНК-экспертиз.

Подробнее о теракте в Берлине читайте в материале ZN.UA "Трагедия на рождественской ярмарке в Берлине: главное".