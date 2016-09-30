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В Германии оказалось меньше беженцев, чем ожидалось

30 сентября в 20:39

Власти пересчитали всех прибывших мигрантов.

Приюты для беженцев в Гемрании
Приют для беженцев в Германии
trinixy.ru
В 2015 году в Германию прибыли 890 тысяч мигрантов, а не 1,1 млн, как это считалось ранее, заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, передает "Русская служба би-би-си".

По его словам, 820 тысяч беженцев прошли регистрацию, а в 2016 году в страну в поисках убежища прибыли 210 тысяч человек.

Цифра в 1,1 млн была названа в январе этого года тем же де Мезьером. Она была основана на данных специальной системы, подсчитывающей количество беженцев до того, как те обращаются к властям за предоставлением убежища.

То, что цифра может быть ошибочной, де Мезьер не исключал и тогда – теперь цифры откорректированы.

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Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель признала ошибки Германии и ЕС в отношении кризиса беженцев. По ее мнению, власти "слишком долго игнорировали эту проблему". Однако Меркель призвала не отождествлять всех без исключения мигрантов с терроризмом.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Меркель Германия беженцы мигранты кризис терроризм
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