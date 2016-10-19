В Германии неонацист открыл огонь по полицейским - пострадали четыре человека

Двое полицейских получили тяжелые огнестрельные ранения, пытаясь конфисковать оружие у "гражданина рейха".

В Германии правый экстремист открыл огонь по полицейским glavnoe.ua

В немецком Георгенсгмюндеоткрыл огонь по правоохранителям, пытавшимся конфисковать у него огнестрельное оружие. В результате инцидента, ранения разной степени тяжести получили четыре полицейских.

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию МВД федеральной земли Бавария, инцидент произошел в среду, 19 октября. Правоохранители проводили операцию по конфискации огнестрельного оружия у 49-летнего местного жителя – члена правоэкстремистской группировки "Граждане рейха". Кода полицейские предприняли попытку попасть в его дом, преступник открыл огонь.

В результате стрельбы двое полицейских получили огнестрельные ранения, еще двое – отделались легкими ранениями. Несмотря на это, злоумышленник, также получивший легкие ранения, все же был задержан полицией. Отмечается, что преступник владел оружием на законных основаниях, однако местная власть приняла решение о его конфискации

Группировка "Граждане рейха" не признает государственности ФРГ и заявляет, что немецкий Рейх юридически продолжает существовать и сегодня. Некоторые ее члены, при этом, настаивают на ее государственных границах 1937 года. Радикалы данной группировки считают нелегитимными деятельность немецких органов власти и юстиции, а также конституцию и законы страны.

Напомним, 22 июля неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия в Мюнхене. Террорист были замечены в торговом центре "Олимпия" и возле одного из ресторанов "МакДональдс".

В результате нападения погибли 9 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Нападавшим оказался 18-летний местный житель иранского происхождения.