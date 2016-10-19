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В Германии неонацист открыл огонь по полицейским - пострадали четыре человека

19 октября в 16:32

Двое полицейских получили тяжелые огнестрельные ранения, пытаясь конфисковать оружие у "гражданина рейха". 

Полиция Германии
В Германии правый экстремист открыл огонь по полицейским
glavnoe.ua
В немецком Георгенсгмюнде правый радикал открыл огонь по правоохранителям, пытавшимся конфисковать у него огнестрельное оружие. В результате инцидента, ранения разной степени тяжести получили четыре полицейских.

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию МВД федеральной земли Бавария, инцидент произошел в среду, 19 октября. Правоохранители проводили операцию по конфискации огнестрельного оружия у 49-летнего местного жителя – члена правоэкстремистской группировки "Граждане рейха". Кода полицейские предприняли попытку попасть в его дом, преступник открыл огонь.

В результате стрельбы двое полицейских получили огнестрельные ранения, еще двое – отделались легкими ранениями. Несмотря на это, злоумышленник, также получивший легкие ранения, все же был задержан полицией. Отмечается, что преступник владел оружием на законных основаниях, однако местная власть приняла решение о его конфискации

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Группировка "Граждане рейха" не признает государственности ФРГ и заявляет, что немецкий Рейх юридически продолжает существовать и сегодня. Некоторые ее члены, при этом, настаивают на ее государственных границах 1937 года. Радикалы данной группировки считают нелегитимными деятельность немецких органов власти и юстиции, а также конституцию и законы страны.  

Напомним, 22 июля неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия в Мюнхене. Террорист были замечены в торговом центре "Олимпия" и возле одного из ресторанов "МакДональдс".

В результате нападения погибли 9 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Нападавшим оказался 18-летний местный житель иранского происхождения.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги полиция огонь преступник
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