В Германии неонацист открыл огонь по полицейским - пострадали четыре человека

Двое полицейских получили тяжелые огнестрельные ранения, пытаясь конфисковать оружие у "гражданина рейха".
Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию МВД федеральной земли Бавария, инцидент произошел в среду, 19 октября. Правоохранители проводили операцию по конфискации огнестрельного оружия у 49-летнего местного жителя – члена правоэкстремистской группировки "Граждане рейха". Кода полицейские предприняли попытку попасть в его дом, преступник открыл огонь.
В результате стрельбы двое полицейских получили огнестрельные ранения, еще двое – отделались легкими ранениями. Несмотря на это, злоумышленник, также получивший легкие ранения, все же был задержан полицией. Отмечается, что преступник владел оружием на законных основаниях, однако местная власть приняла решение о его конфискации
Группировка "Граждане рейха" не признает государственности ФРГ и заявляет, что немецкий Рейх юридически продолжает существовать и сегодня. Некоторые ее члены, при этом, настаивают на ее государственных границах 1937 года. Радикалы данной группировки считают нелегитимными деятельность немецких органов власти и юстиции, а также конституцию и законы страны.
Напомним, 22 июля неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия в Мюнхене. Террорист были замечены в торговом центре "Олимпия" и возле одного из ресторанов "МакДональдс".
В результате нападения погибли 9 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Нападавшим оказался 18-летний местный житель иранского происхождения.Deutsche Welle (Українська редакція)