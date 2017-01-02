В Германии не видят будущего для Сирии с Асадом

По словам Шефера, Асад может участвовать в переходном процессе в Сирии.

В Германии заявляют, что не видят будущего для Сирии с президентом Асадом РИА Новости

Немецкие власти не изменили своей позиции относительно того, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть должности главы государства, заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер.

"Асад не может выполнять постоянную роль для развития мирного будущего в Сирии", - сказал он сегодня, 2 января.

Шефер также допустил, что Асад может участвовать в переходном процессе в Сирии, однако его полномочия должны быть сильно ограничены.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода с поста президента Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

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