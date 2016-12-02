В Германии ликвидировали киберсеть Avalanche, среди задержанных украинцы

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16 членов преступной группы идентифицировали, пятерых задержали.

Нескольких лидеров ботнета Avalanche задержали, в их числе пятеро украинцев Frank-Peters / Depositphotos

удалось разоблачить преступную киберорганизацию, управлявшую глобальным ботнетом Avalanche. Ресурс долгие годы использовался для незаконного получения конфиденциальных данных пользователей сети и спам-атак по всему миру. О разоблачении организации правоохранители сообщили в четверг, 1 декабря, сообщает Deutsche Welle

"С 20:00 вчерашнего вечера инфраструктура сети Avalanche больше не существует", - сообщил агентству dpa представитель полиции города Люненбурга Штефан Майер.

В операции по ликвидации киберсети принимали участие правоохранители из 41 страны, в том числе из США и Германии. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже назвал операцию "уникальной" и "вызовом международной преступности в кибер-пространстве".

В ходе операции удалось идентифицировать 16 подозреваемых, расследование длилось больше 4 лет. Благодаря слаженным действиям правоохранителей в среду, 30 ноября, удалось задержать лидеров организации и отключить 39 серверов, поддерживавших работу сотен тысяч сайтов организации. Только в Германии количество контролируемых ботнетом компьютеров, достигла 50 тысяч.

Суд немецкого города Ферден выдал ордер на арест семерых преступников. В состав преступной группы из 16-ти человек входили граждане 10-ти стран мира, правоохранители уже задержали пятерых преступников.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании троих украинцев из группы Avalanche в четверг, 1 декабря. При задержании в Полтаве один из лидеров организации оказал вооруженное сопротивление, имея при себе автомат Калашникова и пистолет, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Еще одного украинца задержали в Германии, рядом с Берлином. Пятый гражданин Украины был задержан в Азербайджане.

По предварительным подсчетам, деятельность организации Avalanche только в Германии нанесла урон свыше шести млн евро, но реальная сумма ущерба может оказаться гораздо выше. Ущерб от деятельности Avalanche по всему миру оценивается в сотни миллионов евро, среди пострадавших – граждане 180 стран. По оценкам правоохранителей, ботнет начал свою работу в 2009 году.

Напомним, во вторник, 29 ноября, канцлер Германии прокомментировала массированную хакерскую атаку на немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom. Она не исключила их взаимосвязи с Российской Федерацией и ее гибридной внешнеполитической стратегией.

В пятницу, 18 ноября, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в Палате Представителей Конгресса США выразил уверенность, что подрывная деятельность российских хакеров, направленная против США, вскоре возобновится. По мнению эксперта, российские хакеры приостановили атаки на американские партийные и государственные ресурсы после того, как Вашингтон обвинил Кремль во вмешательстве в процесс выборов в США.