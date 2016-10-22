В Германии госслужащим запретят носить паранджу

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В законопроекте сказано, что "сосуществование в свободном демократическом обществе предусматривает открытое и свободное общение"

В Германии мусульманкам запретят скрывать лицо wikipedia

Правительство Германии готовит проект федерального закона, который запретит государственным чиновникам головные уборы и другие элементы одежды, частично или полностью закрывающие лицо. В том числе запрет коснется и традиционной одежды мусульманок – паранджи и чадры . "Сосуществование в свободном демократическом обществе предусматривает открытое и свободное общение", - говорится в законопроекте, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ, участвовавшего в разработке нового закона, пишет DW.

Законопроект также предусматривает необходимость открыть лицо в ходе паспортного контроля, судебного разбирательства, а также на избирательных участках. Авторы законопроекта считают, что "ограничивает возможности знакомства и не позволяет оценить личность". Кроме того, это усложняет процесс интеграции, унижает женщин и ущемляет права личности.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявлял, что в 2017 году запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, будет действовать в виде закона.

А в трех регионах Франции были приняты решения о запрете буркини - купальных костюмов для мусульманок, почти полностью покрывающих тело. Так, 12 августа соответствующее решение было принято властями французского города Канн.