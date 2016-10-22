В Германии госслужащим запретят носить паранджу

В законопроекте сказано, что "сосуществование в свободном демократическом обществе предусматривает открытое и свободное общение"
Законопроект также предусматривает необходимость открыть лицо в ходе паспортного контроля, судебного разбирательства, а также на избирательных участках. Авторы законопроекта считают, что "ограничивает возможности знакомства и не позволяет оценить личность". Кроме того, это усложняет процесс интеграции, унижает женщин и ущемляет права личности.
Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявлял, что в 2017 году запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, будет действовать в виде закона.
А в трех регионах Франции были приняты решения о запрете буркини - купальных костюмов для мусульманок, почти полностью покрывающих тело. Так, 12 августа соответствующее решение было принято властями французского города Канн.Deutsche Welle (Русская редакция)