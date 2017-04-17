В ФСБ похвастались перекрытием контрабанды "Люгеров" и пулеметов "Максим" из Украины и ЕС

Некоторые изъятые образцы вооружения, которые якобы поставлялись из-за границы, больше подходят на роль музейных экспонатов.

В ФСБ говорят, что перекрыли канал контрабанды пулеметов "Максим" из Украины и ЕС. Flickr/modly

Российскаяобъявила, что ликвидировала канал поставок оружия из Украины и стран Евросоюза. А против 54 членов группировки, которые якобы занимались контрабандой в 24 субъектах РФ, начаты следственные действия.

При этом, на сайте российской спецслужбы обнародован перечень "боевого, модернизированного, подготовленного к восстановлению" оружия, которое было изъято в ходе операции. Немало заявленных образцов больше подходят на роль музейных экспонатов.

В частности, в ФСБ сообщают, что обнаружили 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МР-43", "РГГК"), 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"), 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов ("Наган", "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"), авиационная пушка времен Второй мировой войны, более 180 основных частей огнестрельного оружия, свыше 16 тысяч боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, свыше 21 килограмм взрывчатых веществ.

Также, как заявили в ФСБ, пресечена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Недавно ФСБ сообщила о задержании украинца с патронами на админгранице с Крымом. Мужчина двигался по маршруту Евпатория - Херсон. А ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму задержали журналиста, корреспондента правозащитного информационного ресурса Article20.org Тараса Ибрагимова.