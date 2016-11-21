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В Финляндии создадут центр для борьбы с "гибридной войной"

21 ноября в 21:43

Центр будет обучать распознавать и бороться с гибридными угрозами.  

обсе хельсинки
В Хельсинки откроется центр по противодействию "гибридной войне"
@AndriiOlefirov Twitter

Ряд стран-участников НАТО и ЕС планируют создать в столице Финлядии Хельсинки центр для противостояния "гибридной" войне, заявил заместитель государственного секретаря Финляндии Йори Арвонен. 

По его словам, Финляндия ведет переговоры о создании "центра передового опыта" с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Испанией, Польшей, Швецией и странами Балтии, а также с представителями ЕС и НАТО, передает Reuters

Финский чиновник отметил, что гибридные нападения по своей природе могут быть "дипломатические, военные, технологические или финансовые". 

"Целью центра является укрепление сопротивления и подготовки стран к гибридной угрозе путем обучения, исследований и обмена передовым опытом", - добавил Арвонен. 

Он подчеркнул, что в Финляндии сильно информационное влияние России, что также может быть использовано для "гибридной войны". По его словам, "гибридную" тактику и дезинформацию использует также организация "ИГИЛ"  с целью радикализировать европейское общество. 

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Как сообщалось, немецкая контрразведка изучает гибридные тактики Кремля по воздействию на общественное мнение и процесс принятия политических решений. В Германии обеспокоены возможностью вмешательства России в немецкие национальные выборы в следующем году, заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен.

По материалам: Reuters
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