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В Европу за неполный 2016 год по морю прибыло 335 тысяч мигрантов

4 ноября в 17:43

Это более чем в 2 раза меньше, чем прибыло по морю за весь 2015 год, отмечают в МОМ. 

беженцы италия
В Европу морем прибыло 335 тыс. мигрантов и беженцев

В Европу морским путем с начала 2016 года прибыло 335 тыс. мигрантов и беженцев, тогда как за весь 2015 г. по морю прибыло 728,926 тыс. человек. 

"В основном они прибывали в Грецию и Италию: в частности, 169,901 тыс. человек прибыли в Грецию и 159,496 тыс. – в Италию. Общее число мигрантов в 2016 году меньше по сравнению с числом, прибывшим в Европу за весь 2015 год. В прошлом году с 1 января до 31 декабря в Европу попали 728,926 тыс. мигрантов и беженцев", сообщает "УНИАН" со ссылкой на отчет Международной организации по миграции (МОМ). 

Вместе с тем, согласно оценкам организации, по состоянию на данный момент в 2016 году в Средиземном море погибли на 725 больше мигрантов больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

В частности, эти данные учитывают аварию двух лодок 2 ноября, в результате чего погибли или пропали без вести 240 мигрантов. С учетом этой трагедии количество смертей во время попытки пересечь Средиземное море в 2016 году составляет 4,220 тыс. человек.

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Как сообщалось, в сентябре у берегов Египта в Средиземном море потерпело крушение очередное судно, перевозившее нелегальных мигрантов. По меньшей мере, 29 человек погибли, десятки других пропали без вести. 

По материалам: УНИАН
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Тэги Европа человек беженцы море время Греция Италия смерть погибли
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