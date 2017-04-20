В Европе журналисты прибегают к самоцензуре из-за запугиваний и насилия - Совет Европы

Почти треть опрошенных журналистов признались, что за последние три года сталкивались с физическими атаками.

В Европе журналисты часто сталкиваются с запугиванием и насилием. rbc.ua

Журналистычасто сталкиваются с вмешательством в их работу включительно с применением насилия и запугивания. Нередко это приводит к самоцензуре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные сегодня Советом Европы и имеющиеся в распоряжении ZN.UA. В исследовании приняли участие 940 журналистов из 47 стран-участниц Совета, а также из Беларуси.

Опрос был проведен в период с апреля до июля 2016 года. Почти треть журналистов признались, что сталкивались с физическими атаками на протяжении последних трех лет. Впрочем, самым частым вмешательством в журналистскую работу оказалось психологическое насилие включительно с запугиванием, угрозами, оскорблениями и клеветой. Об опыте такого давления сообщили 69% опрошенных журналистов.

Вторым наиболее распространенным способом вмешательства в работу сотрудников прессы стало киберзапугивание в форме обвинений в предвзятости, распространении дезинформации, участия в клеветнических кампаниях или нападках на кого-то. О такой форме давления сообщили 53% участников опроса.

Запугивание со стороны заинтересованных групп стало третьей самой частой формой вмешательства в журналистскую деятельность. На нее указала половина опрошенных. Также 46% респондентов рассказали об угрозах применить силу, 43% - о запугивании со стороны политических групп, о слежке (39%) и запугивании со стороны полиции (35%).

Почти две трети респондентов указали, что не чувствуют себя защищенными от слежки. А половина опрошенных сказали, что считают свою способность защитить источники информации под угрозой.

О случаях кражи, конфискации или уничтожения связанного с профессиональной деятельностью имущества сообщили 21% опрошенных журналистов, 19% рассказали о безконтактных случаях кражи личного имущества, а 13% - о сексуальных домогательствах. Также почти четверть респондентов указали, что в течение последних трех лет сталкивались с арестами и судебным преследованием, в основном из-за законов о клевете.

Опрос показал также, что физические нападения чаще всего происходят в странах Южного Кавказа и Турции. В этом же регионе наиболее часто угрожают журналистам расправой. Хотя были также сообщения о таких случаях из стран-участниц ЕС и незападноевропейских стран.

35% участников опроса указали, что у них нет доступа к механизмам защиты от вмешательства в их работу. Иследование указывает на высокий уровень страха журналистов перед вмешательством в их работу, в частности из-за психологического насилия (60%), киберзапугивания (57%), вмешательства со стороны других людей (51%), заинтересованных групп (45%) и физического насилия (41%). Треть опрошенных журналистов созналисть в том, что боятся за безопасность их семей и друзей.

Все это вызывает высокий уровень самоцензуры. Каждый пятый участник опроса признался, что почувствовал давление на свою репортерскую работу из-за влияния на работодателя. 31% опрошенных признали, что были вынуждены смягчить свои спорные репортажи, а 15% - отказались от таких публиканций. В это же время, 36% журналистов во время опроса сказали, что давление вынудило их больше бороться с внешний или самоцензурой.

Напомним, что ранее правозащитники Amnesty International раскритиковали президента Петра Порошенко за доктрину информационной безпеи. По данным организации, указ регламентирует мониторинг средств массовой информации и общедоступных ресурсов интернета с целью выявления информации, запрещенной в Украине. Поэтому документ может стать инструментом против свободы слова.