В Европе возросло число погибших из-за сильных морозов

В результате аномальных холодов замерз 61 человек, из них треть людей - в Польше.

Сильные морозы в Европе стали причиной гибели 61 человека

В результатечисло погибших в Европе достигло 61 человека, при этом треть из них приходится на жителей Польши. В их число входят бездомные, старые и немощные люди, пишет The Guardian

Представители международных организаций подвергли критике власти Греции за оставление беженцев, размещенных в палаточном лагере на острове Лесбос, в засыпанных снегом палатках.

"Мы осуждаем бесчеловечные условия жизни беженцев на Лесбосе. Они живут в грязи и снегу, в неподходящих для этих условий палатках, и вынуждены разводить огонь, чтобы согреться", - отметили в ассоциации врачей Греции.

После этого власти Греции пообещали расселить 250 беженцев в свободные гостиничные номера. Они также планируют использовать суда военно-морского флота в качестве жилища для беженцев на период морозов.

В нескольких регионах Греции в связи с похолоданием и снегопадами уже объявили чрезвычайное положение. В столице страны закрыли большинство школ и открыли десять отапливаемых приютов для бездомных.

В южной части Сербии замерзли насмерть два человека. Власти страны заявили, что причиной смерти 88-и летнего жителя деревни Дуга Полджана и его 64-х летнего сын стала гипотермия. Сербское государственное телевидение сообщило о том, что погибшие были чрезвычайно бедны.

В прошлые выходные в Македонии из-за сильных морозов (-20° - ред.) погибли три человека. Один замерзший 68-и летний бездомный мужчина был найден в столице страны, Скопье, в то время как 60-и летний мужчина умер прямо перед собственным домом в городе Струмица. В восточной части Македонии была найдена мертвой 80-и летняя женщина, замерзшая в своем доме.

Власти стран Европы убеждают бездомных идти в приюты и местные школы, которые примут их на время холодов.

В Албании бездомный мужчина был найден мертвым в городе Корка на юго-востоке страны. Он стал пятой жертвой морозов в Албании. Из-за сильных морозов в стране были перебои с водо- и электроснабжением, военные вертолеты доставляли гуманитарную помощь в отдаленные горные районы.

В Польше в понедельник заявили о гибели шести человек.

Как сообщалось ранее, сильные снегопады и низкие температуры стали причиной хаоса и смертей по всей Европе. Холода заблокировали работу автотрасс и аэропортов, парализовали переправы и отобрали жизни более десятка людей по всей Европе.

7 января стало известно о гибели 20 людей. В Польше , Болгарии и Италии насмерть замерзли представители самых незащищенных слоев населения – люди из числа беженцев и бездомных.