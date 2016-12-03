Топ Новости
<
>

В Европе сообщили об увеличении угрозы терактов

3 декабря в 12:58

После атаки по ключевым позициям ИГИЛ, число потенциальных террористов из числа симпатизирующих им европейцев может увеличиться.

Жиль де Кершов
Координатор ЕС по антитеррору предупредил об угрозе терактов в Европе
РБК-Украина
Координатор Европейского Союза по антитеррору Жиль де Кершов рассказал о том,  что угроза терактов в Европе возрастает на фоне потерь боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии. Политик дал интервью изданию Die Welt в субботу, 3 декабря, пишет Deutsche Welle.

"Чем большие потери несет "Исламское государство", тем вероятнее то, что террористическая организация захочет показать посредством терактов в Европе, что она еще существует и играет определенную роль", - отметил Кершов.

По словам еврочиновника, после атаки войсками международной коалиции Ракки и Мосула, число потенциальных террористов в Европе может увеличиться за счет европейцев, симпатизирующих идеям "Исламского государства", и воевавших на стороне джихадистов.

"Нам срочно нужно общеевропейское решение по боевикам, которые возвращаются в Европу", - подчеркнул он.

Политик уверен в том, что угроза может исходить не только от воевавших на стороне террористов.

"По нашим данным, ИГ призвала больше не приезжать в зону боевых действий, а бороться в Европе. "Если хочешь сделать что-то для организации, делай это в Европе", - так звучит подлый призыв джихадистов" - добавил Кершов.

Читайте также: В Мосуле ликвидированы свыше 1300 боевиков ИГИЛ с момента начала штурма города

Напомним, в пятницу, 2 декабря, Европол назвал возможные цели исламистов в Европе. Наиболее высока угроза террористических актов во Франции. Среди возможных целей исламистов эксперты называют Бельгию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

Ранее Госдеп США сообщал, что исламисты планируют теракты в Европе во время новогодних праздников. В сообщении Госдепартамента отмечается, что угроза сохраняется вплоть до 20 февраля 2017 года.

В субботу, 3 декабря, суд во французском городе Ардеш приговорил гражданина Франции (имя не называется) к двум годам лишения свободы за многократное посещение интернет-сайтов, связанных с исламистской террористической организацией ИГИЛ.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
Читайте также
Тэги Европа терроризм ислам теракт угроза
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости