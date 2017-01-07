В Европе из-за аномальных морозов погибло более 20 человек

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Крайне холодная погода установилась почти на всем европейском континенте.

Жертвами морозов в Европе стало 20 человек

Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе, в результате чего погибло уже более двадцати человек.

Аномальные холода установились на континенте в первую неделю нового года. Холоднее всего было в горах Лапландии - на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза, cообщает русская редакция Deutche Welle.

Циклон из Скандинавии затронул юг и восток Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов, в результате чего только за двое суток в стране погибло от холода десять человек.

В Италии жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для страны морозами.

Власти Болгарии сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.

В Москве из-за аномальных морозов объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды на 8 января. Температуру 29,9 градуса ниже нуля в ночь на Рождество синоптики назвали самой холодной в российской столице за последние 120 лет.

Как сообщалось, в связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта.