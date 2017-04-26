В Европарламенте хотят прекратить рассмотрение заявки Турции на членство в ЕС

Евросоюз не примет Турцию с ее новой конституцией.
Парламентарий также добавила, что Евросоюз должен прекратить финансирование Турции и остановить выплату в 600 миллионов евро, которую планировал ЕС. Пири отмечает, что Турция может остаться кандидатом на членство, однако очевидно, что нынешнее руководство страны не хочет отвечать европейским критериям.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.ZN.UA