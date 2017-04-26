В Европарламенте хотят прекратить рассмотрение заявки Турции на членство в ЕС

Евросоюз не примет Турцию с ее новой конституцией.

В Европарламенте утверждают, что не примут Турцию в ЕС с ее новой конституцией Верховная Рада

Уполномоченный Европарламента по переговорам сКати Пири считает, что Евросоюз дожжен формально приостановить рассмотрение турецкой заявки на членство. По словам Пири, Турция не присоединится к Евросоюзу с ее новой конституцией, сообщает Reuters

Парламентарий также добавила, что Евросоюз должен прекратить финансирование Турции и остановить выплату в 600 миллионов евро, которую планировал ЕС. Пири отмечает, что Турция может остаться кандидатом на членство, однако очевидно, что нынешнее руководство страны не хочет отвечать европейским критериям.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.