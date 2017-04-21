В Еврокомиссии говорят про "точку невозврата" в отношениях с Турцией

Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства отметил значительный регресс Турции за последние годы.
Чиновник отметил значительный регресс Турции по многим вопросам за последние годы, который начал проявляться еще до попытки государственного переворота прошлым летом. При этом кульминацией этого регресса, по словам Хана, является принятие результатов референдума по новой конституции.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.ZN.UA