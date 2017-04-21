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В Еврокомиссии говорят про "точку невозврата" в отношениях с Турцией

21 апреля в 12:29

Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства отметил значительный регресс Турции за последние годы.

Йоханнес Хан
Йоханнес Хан говорит про кризис доверия между Турцией и Евросоюзом
Pablo Garrigos
Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан считает, что отношения между Турцией и Евросоюзом приблизились к "точке невозврата". По словам Хана, кризис доверия с обеих сторон не позволяет вернуться к прежнему уровню сотрудничества, отмечается на сайте Еврокомиссии.

Чиновник отметил значительный регресс Турции по многим вопросам за последние годы, который начал проявляться еще до попытки государственного переворота прошлым летом. При этом кульминацией этого регресса, по словам Хана, является принятие результатов референдума по новой конституции.

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Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция референдум доверие Евросоюз Еврокомиссия
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