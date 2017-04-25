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В Эстонию прибыли американские истребители F-35

25 апреля в 14:51

Новейшие и самые дорогие в истории многофункциональные истребители прибывают в Европу для учений.

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F-35 < >
Фото Postimees

На базе военно-воздушных сил Эстонии Эмари приземлились истребители пятого поколения F-35 Lightning II и самолет-заправщик КС-135.

Местные СМИ пишут, что самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Также внимание обращается на то, что во вторник и среду в воздушном пространстве стран Балтии, преимущественно над Литвой, будут проходить военно-воздушные учения НАТО Ramstein Alloy. Участники учений будут отрабатывать перехват самолетов, дозаправку в воздухе, поисково-спасательные операции, а также практику диверсий, подходы к различным балтийским аэродромам.

F-35 Lightning II входит в семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, производимых фирмой Lockheed Martin в трех вариантах. Из них вариант F-35B способен совершать вертикальные взлеты и посадки.

Смотрите фото: В Литве прошли учения по отражению атаки "зеленых человечков"

В апреле Военно-воздушные силы США впервые разместили новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Британии.

По материалам: Интерфакс
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Тэги истребитель военный самолет
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