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В Эстонию доставили тяжелую боевую технику для армии США

6 февраля в 13:29

На вооружении прибывающих солдат находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Эстония. Флаг
В Эстонию прибыла тяжелая боевая техника из США
В Эстонию прибыла и стала под разгрузку тяжелая боевая техника для роты пехотинцев армии США, сообщили в пресс-службе первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что личный состав роты пехотинцев 1 батальона 69-го бронеполка (Charlie Company) прибыл на прошлой неделе. 69-й бронеполк входит в 4-ю пехотную дивизию 3-й бригады, которая с начала нынешнего года будет размещаться на восточном крыле НАТО, передает российское агентство "Интерфакс".

В Эстонии рота пехотинцев заменит роту воздушных десантников 173-й бригады США. На вооружении прибывающих солдат находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Рота пробудет на позцииях до весны, пока в Эстонию не прибудет батальонная боевая группа НАТО во главе с военнослужащими из Великобритании.

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Ранее сообщалось, что первые группы немецких и бельгийских военных прибыли в Литву в рамках миссии по укреплению восточных рубежей НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Эстония НАТО США техника
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