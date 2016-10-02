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Новый кандидат смог заручиться поддержкой необходимого количества депутатов.

В Эстонии зарегистрируют единственного кандидата в президенты Scanpix/Postimees

В Таллине в воскресенье состоится регистрация кандидата в президенты Эстонии, сообщили в республиканской избирательной комиссии.

Для участия в выборах в парламенте выдвинут лишь один претендент - представитель Эстонии в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Под заявлением о выдвижении Кальюлайд поставили свои подписи 90 депутатов парламента из 101, представляющие пять парламентских фракций из шести.

Согласно закону о выборах президента, для выдвижения в кандидаты необходимо заручиться поддержкой не менее не менее 1/5 состава парламента или не менее 21 депутата из 101-го. Для избрания президентом необходимо набрать в ходе трех туров голосования не менее 2/3 голосов состава парламента или не менее 68 из 101.

Выборы в парламенте состоятся 3 октября.

Это уже повторные выборы главы государства. 24 сентября безрезультатно завершилось голосование в коллегии выборщиков, когда не был избран ни один из пяти претендентов от разных парламентских партий. После этого совет старейшин парламента достиг соглашения с партийными фракциями об отказе от выдвижения кандидатов от партий. Было принято решение остановить выбор на едином беспартийном кандидате, который мог бы устроить большинство депутатов.

В Эстонии двухуровневая система выборов главы государства. Если Кальюлайд не удастся получить в парламенте минимально необходимых 68 голосов парламентариев, право на избрание главы государства перейдет в коллегию выборщиков. В нее входит 101 депутат парламента и 234 представителя местных самоуправлений.

Нынешний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес занимает свой пост с 2006 года, его второй срок правления истекает 9 октября. Согласно конституции, больше не может занимать эту должность.

Президент в Эстонии избирается на пять лет и не может оставаться в должности более двух сроков подряд. Он исполняет функции, которые носят по большей части представительский характер.

Ранее сообщалось, что Эстония осудила российские "выборы" в Крыму.

