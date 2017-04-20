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В Эстонии приступает к боевой службе батальон НАТО

20 апреля в 05:59


В состав подразделения входят военные из Великобритании и Франции.

Армия Великобритании
Британские военные будут руководить батальоном НАТО в Эстонии
Facebook/British Army
В Эстонии сегодня, 20 апреля, приступит к боевой службе батальон НАТО, в связи с чем состоится торжественная церемония с участием руководства страны, а также министров обороны Эстонии, Великобритании, Дании, представителей оборонного ведомства Франции и Североатлантического альянса.

В состав батальона НАТО входит около 1200 военнослужащих из стран НАТО, в том числе более 800 из Великобритании и более 300 из Франции. На вооружении британского контингента танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB, сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

Военных из Франции через три месяца сменят датчане.

Французские военные прослужат в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

Батальонная боевая группа НАТО разместилась в военном городке в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й бригадой сил обороны Эстонии. Руководить батальоном будет  Великобритания. 

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Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Эстония НАТО Великобритания оборона
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