В Эстонии приступает к боевой службе батальон НАТО



В состав подразделения входят военные из Великобритании и Франции.

Британские военные будут руководить батальоном НАТО в Эстонии Facebook/British Army

В Эстонии сегодня, 20 апреля, приступит к боевой службе батальон НАТО, в связи с чем состоится торжественная церемония с участием руководства страны, а также министров обороны Эстонии, Великобритании, Дании, представителей оборонного ведомства Франции и Североатлантического альянса.

В состав батальона НАТО входит около 1200 военнослужащих из стран НАТО, в том числе более 800 из Великобритании и более 300 из Франции. На вооружении британского контингента танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB, сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

Военных из Франции через три месяца сменят датчане.

Французские военные прослужат в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

Батальонная боевая группа НАТО разместилась в военном городке в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й бригадой сил обороны Эстонии. Руководить батальоном будет Великобритания.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.