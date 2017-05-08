В Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017"

В учениях примут участие военнослужащие 13 стран, среди которых – Украина.

В Эстонии начались масштабные военные учения Североатлантического Альянса

В Эстонии начались масштабные учения"Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих.

Как сообщает ERR, ссылаясь на информацию пресс-службы Минобороны Эстонии, наряду с эстонскими военными в учениях примут участие около 2300 военнослужащих из13 зарубежных стран.

Так, более 800 военных будут представлять на учениях Великобританию. Германия направила в Эстонию 400 военнослужащих. В состав боевой группы НАТО также входят 300 дислоцированных в стране французских военных.

Подразделения размером с роту будут представлять на учениях США, Латвию и Литву.

В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии. Завершение учений запланировано на 26 мая.

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В 2016 году в учениях "Весенний шторм" в Эстонии были задействованы шесть тысяч военнослужащих из десяти стран НАТО, в том числе из Нидерландов, США, Великобритании и ФРГ.