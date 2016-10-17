В Эстонии начали гражданскую подготовку на случай возможной войны

Подготовленность жителей Эстонии должна стать одним из аргументов для России, чтобы не нападать.

В Таллинне опасаются нового нападения русских hansatours.ee

В Таллинне с 1 декабря приступает к работе специальная рабочая группа по составлению плана на случай военной или иной кризисной ситуации.

Создание кризисной группы при департаменте муниципальной полиции проводится на основании закона о местном самоуправлении, по которому, в случае военного положения и мобилизации местные власти должны будут организовать социальное попечительство людей, сообщила газета Eesti Paevaleht.

Кроме того, постановлением правительства Эстонии создается концепция защиты населения в случае военного нападения или природной катастрофы. Она должна быть представлена правительству на рассмотрение в начале 2017 года.

Как заявил руководитель созданной министерством внутренних дел и Государственной канцелярией специальной оперативной группы Марго Клаос, "стихийное бедствие не предотвратить, а военные риски точно можно понизить". "То, что жители хорошо подготовлены - один из аргументов для того, чтобы не нападать", - считает он.

Напомним, что в январе 2015 года в Литве издали пособие для граждан на случай вторжения России. В случае вторжения или начала гибридной войны гражданам Литвы рекомендуется устраивать демонстрации и забастовки, а также объединяться, используя социальные сети.