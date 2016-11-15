В ЕС утвердили новый план обороны и безопасности

Новая военная стратегия позволит Европе быстро реагировать на внешние угрозы и увеличит ее обороноспособность.

Национальные штаб-квартиры займутся отправкой совместных военных сил в опасные регионы vpleny.ru

Министры обороны и иностранных дел ЕС в понедельник, 14 ноябр, согласовали план обороны и безопасности Евросоюза , сообщила глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня мы согласовали план по безопасности и обороне" - цитирует ее в Twitter "Европейская служба внешних дел".

Согласно новому плану, внешнеполитическая служба ЕС займется созданием штаб-квартиры под условным названием "постоянное оперативное планирование и управление потенциалом". Она будет координировать не постоянные боевые и учебные мисси, в том числе в Ливии и Ираке, сообщает EUobserver.

Национальные штаб-квартиры займутся отправкой совместных военных сил в опасные регионы, граничащие со странами-членами ЕС, если возникнет такая необходимость.

Боевые подразделения ЕС будут представлять батальоны, созданные странами-членами ЕС. Из них будет сформирован костяк нового "многофункционального гражданского и военного потенциала". Фактически боевые группы ЕС существуют более 10 лет, но они никогда не принимали участия в боевых действиях, так как страны-члены ЕС не хотели платить за это.

Боевые подразделения будут финансироваться из бюджета ЕС и иметь ряд финансовых привилегий. Например, ослабление бюджетных ограничений ЕС для тех стран-членов, которые вкладывают больше средств в оборону.

Министр обороны Франции Жан-Ив ле Диран уже назвал данный план "шагом к стратегической автономии".

"Я всегда был за оперативное управление обороной Европы, а не за декларативное" - подчеркнул он.

Также в ЕС подчеркивают – речь не идет о создании европейской армии, которая могла бы стать альтернативой НАТО. Альянс остается единственным защитником Европы.

Обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.