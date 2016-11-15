В ЕС согласовали общий план по обороне и безопасности

Могерини выделила три основные задачи.

Могерини рассказала об основных задачах в сфере обороны и безопасности ЕС politikus.ru

Министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по обороне и безопасности Евросоюза, заявила в понедельник, 14 ноября, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает Deutsche Welle.

Могерини выделила три основные задачи: реагирования на внешние конфликты и кризисы, работу с государствами-партнерами по формированию их оборонных возможностей и защиту Евросоюза и его граждан.

"Речь не идет о европейской армии. Также не говорится о создании генерального штаба по типу SHAPE (ставки Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, - ред.). И также не говорится о территориальной обороне, потому что для этого есть НАТО. Мы союзники, у нас есть точно определенные компетенции в сфере обороны", - подчеркнула она. По словам Могерини, до конца ноября Европейская комиссия должна будет разработать план действий, который обсудят с министрами обороны стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что предложения дипломатов и военных будут впоследствии рассмотрены на декабрьском саммите ЕС.