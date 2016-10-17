В ЕС предположили, что Россия и правительство Асада совершили военные преступления

Министры иностранных дел стран-участниц отметили, что российские бомбы слишком часто падают на гражданские объекты в Алеппо.

В ЕС заметили, что Россия и силы Асада слишком часто бьют по больницам и гражданских объектах в Алеппо. European Parliament / Flickr

Министры иностранных дел стран ЕС осудили авиаудары, которые проводят Россия и силы, верные режиму Башара Асада, в сирийском. При этом европейские дипломаты заявили, что эти действия могут быть военными преступлениями.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-участниц после заседания Совета ЕС в Люксембурге. В документе указано, что с начала наступления на Алеппо войскам Асада и его союзников, в частности России, интенсивность и масштаб воздушных бомбардировок восточной части города, подконтрольной оппозиционным силам, "стали очевидно непропорциональными".

В ходе наступления целями российских и сирийских правительственных войск часто становятся гражданские объекты, включая больницы, школы и жизненно важная инфраструктура. Кроме того, часто применяются так называемые "барелльные", кассетные бомбы и химическое вооружение.

Перед началом заседания Совета ЕС главы МИД нескольких стран призвали усилить давление на Россию из-за ее действий в Сирии, а также на режим Башара Асада и Иран, который также выступает его союзником. Но верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини отметила, что вопрос санкций против России не был внесен на рассмотрение ни одной из стран ЕС.

В понедельник стало известно, что министры стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.