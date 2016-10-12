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В ЕС обсудят новые санкции против РФ из-за Сирии – WSJ

12 октября в 23:03

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник обсудят ситуацию в Алеппо.

санкции Россия
В странах Евросоюза осознают необходимость реагирования на военный преступления Кремля в Сирии
joinfo.ua
Представители правительств государств-членов Европейского Союза собираются обсудить "сирийский пакет" санкций против Российской Федерации на следующей неделе. Формального указания на этот счет еще не было, но в ЕС уже изучают варианты реакции на действия России в Сирии, сообщило авторитетное американское издание The Wall Street Journal в среду, 12 октября.

Как полагают европейские дипломаты, наиболее вероятной целью новых санкций могут стать российские чиновники. Они могут пополнить действующие санкционные списки ЕС, в которые уже включены более 200 физических и 70 юридических лиц.

Руководство ряда европейских государств предлагает согласовать расширение санкционных списков уже по итогам встречи лидеров ЕС на следующей неделе.

В то же время, высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что ожидать конкретных решений относительно санкций по результатам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 17 октября, не стоит.  Однако, если ситуация в Алеппо будет ухудшаться, это потребует серьезного рассмотрения вопроса об ужесточении политики в отношении России.

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Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюзу становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.

Кроме того, в США и ЕС уже обсуждается вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Алеппо Сирия РФ США ЕС санкции
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