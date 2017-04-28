В ЕС обеспокоены нападением на здание парламента Македонии

Евросоюз осудил нападения на депутатов.

ЕС осудил нападение на парламент Македонии Соцсети

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан осудили продолжающиеся нападения на членов парламента в столице Македонии Скопье, сообщается в заявлении представителей ЕС.

"Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов", - говорится в заявлении.

"Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось", - подчеркнули Могерини и Хан.

По мнению представителей ЕС, политический диалог в учреждениях - это единственный путь вперед, призвав всех политических игроков "соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла".

Глава дипломатии ЕС и член Еврокомиссии напомнили, что Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и заверили, что Европейский союз готов сотрудничать с парламентом в проведении необходимых реформ для продвижения страны по ее европейскому пути.

Около 200 человек, среди которых были люди в масках, вечером в четверг, 27 апреля, ворвались в здание парламента Македонии в Скопье.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.