Топ Новости
<
>

В ЕС обеспокоены нападением на здание парламента Македонии

28 апреля в 00:49

Евросоюз осудил нападения на депутатов. 

Македония парламент
ЕС осудил нападение на парламент Македонии
Соцсети
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан осудили продолжающиеся нападения на членов парламента в столице Македонии Скопье, сообщается в заявлении представителей ЕС. 

"Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов", - говорится в заявлении. 

"Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось", - подчеркнули Могерини и Хан. 

По мнению представителей ЕС, политический диалог в учреждениях - это единственный путь вперед, призвав всех политических игроков "соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла". 

Глава дипломатии ЕС и член Еврокомиссии напомнили, что Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и заверили, что Европейский союз готов сотрудничать с парламентом в проведении необходимых реформ для продвижения страны по ее европейскому пути. 

Читайте также: В Македонии на протесты против формирующейся коалиции вышли десятки тысяч людей

Около 200 человек, среди которых были люди в масках, вечером в четверг, 27 апреля, ворвались в здание парламента Македонии в Скопье.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие  - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.

 

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги парламент Македония союз демократия спикер нападение Хан Еврокомиссия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...