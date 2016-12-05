В ЕС не ждут нового кризиса в еврозоне из-за референдума в Италии – EUObserver

Шойбле настаивает, что нет никакого политического кризиса в Италии после отставки Ренци.

В ЕС считают, что в Италии нет кризиса после референдума. European Parliament / Flickr

Чиновники Евросоюза пытаются развеять обеспокоенность тем, чтопосле провала на референдуме даст толчок для нового кризиса в еврозоне.

"Я думаю, нет никаких причин говорить о кризисе евро", - цитирует слова EUObserver министра финансов Германии Вальфгана Шойбле, которые он сказал перед встречей министров стран еврозоны в Брюсселе.

По его мнению, финансовым рынкам стоит оставаться "расслабленными". Шойбле и другие лидеры еврозоны настаивают, что после того, как итальянские избиратели отвергли конституционные реформы на референдуме в воскресенье, в Италии не начался политический кризис, хоть это и стало причиной для отставки Ренци.

"Это демократический процесс. Давайте подождем, пока появятся его результаты", - посоветовал президент Еврогруппы Йерун Дейсселблоем.

Он добавил, что результаты референдума на самом деле не меняют "ни экономическую ситуацию в Италии, ни в итальянских банках".

"Наши проблемы сегодня – это те же проблемы, что были и вчера. И их надо решать", - сказал председатель Еврогруппы, напомнив о большом дефиците бюджета и слишком большом количестео ненадежных кредитов в Италии.

"Италия сильна демократия, понадобятся громкие решения", - сказал он.

Финансовые рынки, похоже, отреагировали на заверения Шойбле и Дейсселблоема, поскольку евро на международных рынках восстановило все, что потеряло утром. К обеду главные индексы во Франкфурте, Лондоне и Париже выросли более чем на 1%, в то время как фондовая биржа в Милане потеряла 0,1%. Между тем, в рейтинговом агентстве Standard & Poor's заверили, что результаты референдума "пока что никак не повлияли на кредитоспособность Италии".

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

После объявления результатов премьер-министр Маттео Ренци объявил о своей отставке. Издание Financial Times писало, что после отставки Ренци итальянская политика войдет в период неопределенности. Вероятно, что президент Маттарелла попытается уговорить кого-то из чиновников возглавить правительство, чтобы успокоить рынки как можно скорее. Такой выбор может упасть на министра финансов Пьера Карло Падоана или председателя Сената Пьетро Грассо.