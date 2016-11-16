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В ЕС намерены внедрить электронные въездные визы

16 ноября в 06:14

Нововведение коснется британцев и граждан стран, в отношении которых действует безвизовый режим с Евросоюзом.

граница с ЕС
Если введут безвизовый режим, новые условия пограничного контроля в ЕС коснутся и украинцев
dpsu.gov.ua
В Евросоюзе намерены внедрить систему электронных виз для въездной регистрации граждан тех стран, в отношении которых действует безвизовый режим с ЕС. Также новшество может коснуться британцев после выхода Великобритании из Евросоюза.

Таким образом, придется уведомлять пограничные органы о  поездке и платить за это, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную в среду в немецкой газете Die Welt. Газета ссылается на имеющийся в распоряжении редакции документ за авторством комиссара ЕС по внутренним делам, вопросам миграции и гражданства Димитриса Аврамопулоса.

"Предлагаемая система регистрации и учета на границах Евросоюза (ETIAS - EU travel information and authorisation system) станет одной из мер для того, чтобы контролировать пересечение границы гражданами третьих стран, которые не нуждаются в визах. Система позволит определить, представляет ли присутствие того или иного лица на территории государств ЕС угрозу нелегальной иммиграции, безопасности или охране общественного здоровья", - говорится в документе. Предполагается, что въездное разрешение будет стоить 5 евро  и выдаваться совершеннолетним людям сроком до пяти лет.  

Решение о предоставлении разрешения будут принимать миграционные ведомства отдельных стран, а не органы ЕС.

Предполагается, что оформление формальностей на границе не займет более 10 минут.

Что касается информации о въезжающем, которая будут интересовать пограничные службы,  то кроме данных о личности и месте жительства, возможно, будут затребованы сведения о состоянии здоровья, судимостях, депортациях и пребывании в зонах военных действий. Отмечается, что разработка системы началась после терактов во Франции и Бельгии с целью предотвращения подобных атак в будущем.

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Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

Как уверяет президент Украины Петр Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.

По материалам: ТАСС
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Тэги безвизовый Евросоюз граница въезд Европа
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