В ЕС готовы рассмотреть инициативу Лукашенко по запуску нового "минского процесса"

Белорусский лидер хочет наладить переговорный процесс между Востоком и Западом.

В ЕС обдумают предложение Лукашенко о новом миротворческом процессе Сайт президента Беларуси

Европейская сторона обсудит инициативу белорусского президента Александра Лукашенко о запуске нового "минского процесса" по нормализации отношений между странами Запада и Востока, заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Как отметила дипломат в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1", для предметной дискуссии по предложению Европе необходимо больше информации.

"Мы обратили внимание на это предложение, на создание такого формата, но пока не можем комментировать это. Как только мы получим больше информации, то все 28 стран - членов ЕС обсудят эту инициативу и примут решение", - цитирует ее слова агентство БелТА.

Отмечается, что 21 ноября Александр Лукашенко выступил с предложением запустить миротворческий "минский процесс" (по аналогии с Хельсинским процессом), направленный на стабилизацию отношений между блоком западных стран и странами Востока.

По словам президента, к данной идее его подтолкнули успехи мероприятий "Нормандского формата", проводимых в Минске.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов выступить в качестве организатора честных выборов в ОРДЛО. По его словам, Беларусь готова "навести порядок" на 400 км участке государственной границе между Украиной и Россией.