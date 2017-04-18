В Египте задержали подозреваемого в организации терактов в коптских храмах

Полиция разыскивает 19 человек по подозрению в организации серии терактов на Пальмовое воскресенье.

Полиция Египта пообещала 27 тысяч долларов за помощь в поимке террористов Al Jazeera

Египетская полиция задержала мужчину по подозрению в организации серии террористических9 апреля.

Как сообщает ливанское издание Daily Star, Али Махмуда Мухаммеда Хасана задержали в провинции Кена на юге Египта, откуда родом два смертника, устроивших взрывы в Танте и Александрии в Пальмовое (Вербное) воскресенье.

Задержанный является одним из 19 подозреваемых, имена которых полиция обнародовала после терактов. За информацию о их местонахождении пообещали награду 500 тысяч египетских фунтов (около 27,5 тысяч долларов).

Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения .

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".