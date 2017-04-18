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В Египте задержали подозреваемого в организации терактов в коптских храмах

18 апреля в 23:08

Полиция разыскивает 19 человек по подозрению в организации серии терактов на Пальмовое воскресенье.

теракт Александрия
Полиция Египта пообещала 27 тысяч долларов за помощь в поимке террористов
Al Jazeera
Египетская полиция задержала мужчину по подозрению в организации серии террористических атак на христианские храмы 9 апреля.

Как сообщает ливанское издание Daily Star, Али Махмуда Мухаммеда Хасана задержали в провинции Кена на юге Египта, откуда родом два смертника, устроивших взрывы в Танте и Александрии в Пальмовое (Вербное) воскресенье.

Задержанный является одним из 19 подозреваемых, имена которых полиция обнародовала после терактов. За информацию о их местонахождении пообещали награду 500 тысяч египетских фунтов (около 27,5 тысяч долларов).

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Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения . 

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт Египет Танта Александрия взрыв
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