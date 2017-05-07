В Египте в перестрелке с полицией убили двух подозреваемых в терроризме

По данным следствия, убитые занимались транспортировкой взрывчатых веществ для исламистов.
По данным следствия, убитый 25-летний и 44-летний мужчины отвечали за транспортировку взрывчатых веществ для вооруженных формирований, связанных с "Братьями-мусульманами".
Полиции известно о связах убитых с группировками "Хасм" и "Леваа аль-Таура". "Хасм" взяла на себя ответственность за нападение, в результате которого в Каире в понедельник погиб полицейский.
Организация "Братья-мусульмане" была запрещена в Египте после свержения президента Мухаммеда Мурси, которого они поддерживали на выборах.
Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения .
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".ZN.UA