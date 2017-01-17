Топ Новости
<
>

В Египте боевики убили нескольких полицейских

17 января в 07:48

В ходе перестрелки застрелили двоих нападавших.

Египет протесты
В Египте боевики напали на полицейских, есть погибшие
В понедельник вечером в Египте были убиты как минимум восемь полицейских. Это произошло в ходе нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид. Кроме того, ранения получили еще трое полицейских.

Двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими, пишет Русская служба Би-би-си.

Ранее, 9 января около контрольно-пропускного пункта на Синайском полуострове взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. В результате погибли восемь человек. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ. 

Читайте также: В Египте нашли обломки пропавшего самолета EgyptAir

Напомним, в воскресенье, 11 декабря из-за взрыва возле коптского собора в столице Египта погибли не менее  25 человек, еще 49 получили ранения. Террористы бросили взрывчатку в церковь Святого Петра рядом с собором Святого Марка в Каире.

По материалам: Русская служба Би-би-си
Читайте также
Тэги полиция контроль боевики Египет погибли ИГИЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.72
EUR 29.37
Последние новости