В Египте боевики убили нескольких полицейских

В ходе перестрелки застрелили двоих нападавших.
Двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими, пишет Русская служба Би-би-си.
Ранее, 9 января около контрольно-пропускного пункта на Синайском полуострове взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. В результате погибли восемь человек. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ.
Напомним, в воскресенье, 11 декабря из-за взрыва возле коптского собора в столице Египта погибли не менее 25 человек, еще 49 получили ранения. Террористы бросили взрывчатку в церковь Святого Петра рядом с собором Святого Марка в Каире.Русская служба Би-би-си