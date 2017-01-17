В Египте боевики убили нескольких полицейских

В ходе перестрелки застрелили двоих нападавших.

В Египте боевики напали на полицейских, есть погибшие

В понедельник вечером в Египте были убиты как минимум восемь полицейских. Это произошло в ходе нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид. Кроме того, ранения получили еще трое полицейских.

Двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими, пишет Русская служба Би-би-си.

Ранее, 9 января около контрольно-пропускного пункта на Синайском полуострове взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. В результате погибли восемь человек. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря из-за взрыва возле коптского собора в столице Египта погибли не менее 25 человек, еще 49 получили ранения. Террористы бросили взрывчатку в церковь Святого Петра рядом с собором Святого Марка в Каире.